На трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган" ограничено движение из-за массового ДТП

На Среднем Урале произошло массовое ДТП с участием легковушек и грузовика. Движение на трассе временно ограничено.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня на 75-м километре федеральной трассы "Екатеринбург – Шадринск – Курган". По предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика. Сейчас медики осматривают четверых человек, которые находились в машинах.

"Движение транспорта частично ограничено. Организован реверс, автоинспекторы регулируют поток. Объезд возможен через поселок Белоярский", - уточнили в ГАИ.

В ведомстве отметили, что принимаются меры для скорейшего освобождения проезжей части. На месте работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и представители МЧС.