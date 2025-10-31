31 Октября 2025
В России
Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В ГИБДД рассказали детали ДТП, в котором погибла семья с 5-летней дочкой

Стали известны детали страшного ДТП на 75-м километре автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган в Каменском районе, в котором погибла семья с 5-летней дочерью. Об обстоятельствах трагедии рассказали в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Напомним, авария произошла 30 октября, около 16.40. По предварительной информации, водитель XCROSS7 при обгоне Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем с прицепом, двигавшимся навстречу. При этом, грузовик при торможении столкнулся по касательной и с Lexus. Также, по предварительным данным, в салоне XCROSS7 находились водитель - мужчина 1990 г.р., женщина пассажир - 1993 г.р. и их 5-летняя дочь 2020 г.р. Все трое погибли на месте.

Смертельное ДТП на 75-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Смертельное ДТП на 75-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

При выяснении обстоятельств произошедшего стало известно, что погибшими была семья из Березовского - 35-летний водитель, его 32-летняя супруга и их 5-летняя дочь. Мать с ребенком сидели на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности. Более того, девочка перевозилась без детского удерживающего устройства, хотя оно имелось, но находилось в багажнике автомобиля.

Установлены и личности других участников ДТП. За рулем грузовика Mercedes Actros находился 52-летний житель Магнитогорска с 35-летним стажем вождения. К административной ответственности привлекался 41 раз. Сейчас в отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за нечитаемые регистрационные знаки.

Смертельное ДТП на 75-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Lexus RX 350 сидел 52-летний житель Омска с 9-летним стажем вождения. Привлечен по ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие действующего полиса ОСАГО.

Оба водителя были трезвы и не пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Сотрудники Госавтоинспекции совместно со следственными органами продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, включая химико-токсикологическую для определения состояния погибшего водителя в момент ДТП.

Смертельное ДТП на 75-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

