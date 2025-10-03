Актрису Троянову* объявили в международный розыск

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*.

"Высказывания Трояновой* были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским", - сообщили РИА Новости в СК РФ.

Актриса объявлена в международный розыск.

В декабре прошлого года в отношении Трояновой* было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку). Басманный суд арестовал ее заочно.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила Следственный комитет РФ проверить публичные высказывания актрисы о российских детях.

* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга