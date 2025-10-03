Актрису Троянову* объявили в международный розыск
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*.
"Высказывания Трояновой* были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским", - сообщили РИА Новости в СК РФ.
Актриса объявлена в международный розыск.
В декабре прошлого года в отношении Трояновой* было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку). Басманный суд арестовал ее заочно.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила Следственный комитет РФ проверить публичные высказывания актрисы о российских детях.
* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга