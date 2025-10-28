В Крыму предотвращен теракт против сотрудника МВД

Сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД.

Задержан 19-летний житель Симферополя. Следствие считает, что он был завербован спецслужбами Украины через мессенджер Telegram.

По данным ФСБ, для совершения теракта подозреваемый арендовал квартиру напротив дома проживания полицейского и организовал наблюдение. Через схрон он получил компоненты для изготовления СВУ. При обыске у задержанного нашли готовую бомбу весом более 400 граммов.

После совершения теракта фигурант планировал выехать в одну из стран Европы.

Ранее на Ставрополье 25-летнему жителю Георгиевска вменили подготовку теракта. Парень-радикал через общение с куратором в Telegram вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации. По заданию куратора молодой человек изучил возможное место исполнения теракта – администрацию Георгиевского округа, приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.