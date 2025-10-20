На Ставрополье предотвращён теракт в мэрии Георгиевска

На Ставрополье 25-летнему жителю Георгиевска вменили подготовку теракта.

Парень-радикал через общение с куратором в Telegram вступил в ряды запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации. Цель – совершение теракта от её имени. По заданию куратора молодой человек изучил возможное место исполнения теракта – администрацию Георгиевского округа, приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Реализовать задуманное он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ России. Во время обыска в жилище парня найдены и изъяты прекурсоры для сборки СВУ. Возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к теракту". Подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ.