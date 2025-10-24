Доигрались? Правительство Свердловской области продает ФК "Урал"

Правительство Свердловской области решило частично продать футбольный клуб "Урал". Соответствующий документ за подписью губернатора Дениса Паслера опубликован сегодня на региональном портале правовой информации.

Речь идет о внесении изменений в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации госимущества на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

"В 2025 году планируется продажа относящихся к государственной казне Свердловской области акций следующих акционерных обществ: […] 50% акций акционерного общества "Футбольный клуб "Урал", - говорится в постановлении.

Уточняется, что речь идет о 12 тысячах 50 акций клуба номинальной стоимостью одной акции в 1 тысячу рублей.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу ФК "Урал". В клубе воздержались от комментариев.

Стоит отметить, что сейчас клуб из Екатеринбурга играет не лучшим образом. Ранее "Урал" потерпел два поражения подряд в Первой лиге, а также вылетел из Кубка России. На этой неделе уральцы с огромным трудом победили аутсайдера чемпионата "Чайку" (1:0), при этом доигрывая встречу в меньшинстве. Главный тренер команды Мирослав Ромащенко полагает, что его футболистам просто "не фартит".