Свердловские власти объяснили приватизацию 50% акций ФК "Урал"

В правительстве Свердловской области рассмотрели вопрос о приватизации 50% акций АО "Футбольный клуб "Урал". Также там объяснили, для чего это нужно.

Сегодня стало известно, что свердловские власти решили частично продать ФК "Урал". Соответствующий документ за подписью губернатора Дениса Паслера был опубликован на региональном портале правовой информации. Сообщалось, что речь идет о 12 тысячах 50 акций клуба номинальной стоимостью одной акции в 1 тысячу рублей.

В департаменте информационной политики Свердловской области Накануне.RU подтвердили, что вопрос о приватизации 50% акций команды был рассмотрен на заседании регионального правительства. Уже до конца 2025 года будут проведены все необходимые подготовительные мероприятия.

"Привлечение частного инвестора будет способствовать развитию футбольного клуба "Урал", обеспечив дополнительное финансирование для модернизации инфраструктуры, укрепления материально-технической базы и повышения конкурентоспособности команды. В соответствии с действующим законодательством Свердловской области, все решения о приватизации имущества стоимостью более 50 млн рублей должны пройти процедуру одобрения Законодательным собранием Свердловской области", - пояснили в департаменте.

В самом уральском клубе ситуацию пока не комментируют.