Виновнице массового отравления учеников школы №178 Екатеринбурга вынесли приговор

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор заведующей производством столовой МАОУ СОШ Nº 178, по вине которой произошло массовое отравление учеников и сотрудников.

В суде было установлено, что в апреле нынешнего года, работая в столовой, женщина грубо нарушила санитарно-эпидемиологические правила, что привело к массовому отравлению. 24 ученика и 5 сотрудников предприятия питания обратились за медицинской помощью. Норовирус был диагностирован у 5 человек, острая кишечная инфекция у одного и острый гастроэнтерит у 23 человек.

Подсудимая полностью признала свою вину и принесла извинения потерпевшим. Родители учеников, а также пострадавшие сотрудники извинения приняли и заявили, что не имеют претензий к подсудимой. Несмотря на это, суд постановил, что заведующая проигнорировала требования должностной инструкции, утвержденной генеральным директором ООО "Глобусресурс", санитарно-технологические правила и допустила нарушения технологического процесса.

Суд признал ее виновной по ч.1 ст.236 УК РФ и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на девять месяцев. В течение этого времени ей запрещено:

выезжать за пределы территории муниципального образования г. Екатеринбург;

изменять место жительства или пребывания, место работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена прежней до вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось, что "Глобусресурс" заплатил 500 тысяч рублей отравившимся школьникам.