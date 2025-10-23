23 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Виновнице массового отравления учеников школы №178 Екатеринбурга вынесли приговор

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор заведующей производством столовой МАОУ СОШ Nº 178, по вине которой произошло массовое отравление учеников и сотрудников.

В суде было установлено, что в апреле нынешнего года, работая в столовой, женщина грубо нарушила санитарно-эпидемиологические правила, что привело к массовому отравлению. 24 ученика и 5 сотрудников предприятия питания обратились за медицинской помощью. Норовирус был диагностирован у 5 человек, острая кишечная инфекция у одного и острый гастроэнтерит у 23 человек.

Подсудимая полностью признала свою вину и принесла извинения потерпевшим. Родители учеников, а также пострадавшие сотрудники извинения приняли и заявили, что не имеют претензий к подсудимой. Несмотря на это, суд постановил, что заведующая проигнорировала требования должностной инструкции, утвержденной генеральным директором ООО "Глобусресурс", санитарно-технологические правила и допустила нарушения технологического процесса.

Суд признал ее виновной по ч.1 ст.236 УК РФ и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на девять месяцев. В течение этого времени ей запрещено:

  • выезжать за пределы территории муниципального образования г. Екатеринбург;
  • изменять место жительства или пребывания, место работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена прежней до вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось, что "Глобусресурс" заплатил 500 тысяч рублей отравившимся школьникам.

Теги: Екатеринбург, школа, массовое отравление, заведующая, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

