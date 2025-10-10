"Глобусресурс" заплатил полмиллиона школьникам Екатеринбурга, отправившимся в школе №178

Организация общественного питания "Глобусресурс" выплатила 500 тыс. рублей учащимся МАОУ СОШ № 178 Екатеринбурга, отравившимся в стенах учебного заведения. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что с 21 по 23 апреля текущего года заведующая организации игнорировала санитарно-эпидемиологические правила и правила технологического процесса при работе на пищеблоке, что привело к массовому отравлению 29 человек, 24 из которых - школьники. Позднее стало известно, что у несовершеннолетних диагностировали норовирусную инфекцию.

"В деятельности организации общественного питания ООО "Глобусресурс" выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В частности, обнаружено несоблюдение сроков годности пищевой продукции, использование в питании запрещенной пищевой продукции, наличие пыли, мусора, грязи в производственных цехах пищеблока, наличие мертвых особей тараканов и следов их жизнедеятельности, неиспользование поваром одноразовых перчаток при порционировании блюд и другие", - пояснили в прокуратуре.

В ведомство обратились родители несовершеннолетних, после чего прокуратура направила в суд 19 исков, в которых требовала взыскать с ООО "Глобусресурс" компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил 18 исков, взыскав с организации более 500 тыс.рублей. С представителями еще одного несовершеннолетнего удалось заключить мировое соглашение, согласно которому организация добровольно перечислила пострадавшему 5 тыс. рублей.

Отметим, что уголовное дело по ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей" в отношении заведующей производством ООО "Глобусресурс", направлено в суд для рассмотрения по существу.