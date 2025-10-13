13 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело о массовом отравлении школьников Екатеринбурга рассмотрят в особом порядке

Уголовное дело о массовом отравлении детей в школе №178 Екатеринбурга будет рассмотрено в особом порядке.

На скамье подсудимых оказалась сотрудница ООО "Глобусресурс", заведующая производством столовой данной школы. Женщина обвиняется по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

По версии следствия, в апреле нынешнего года, работая в столовой, она грубо нарушила эти правила, что привело к массовому отравлению. 24 ученика и 5 сотрудников предприятия питания обратились за медицинской помощью. У пострадавших диагностировали острый гастроэнтерит, норовирусную инфекцию и острую кишечную инфекцию.

Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения дела по существу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, заседание состоится 21 октября и пройдет в закрытом режиме.

"По ходатайству подсудимой уголовное дело будет рассматриваться в порядке особого судопроизводства – то есть без проведения судебного следствия", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "Глобусресурс" заплатил 500 тысяч рублей отравившимся школьникам.

Теги: школьники, отравление, дело, суд, Екатеринбург


