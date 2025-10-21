СМИ: Американская разведка следит за Мадуро

Американская служба разведки следит за передвижениями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Axio.

По словам инсайдера, знакомого с обсуждениями американской операции в Карибском море, США знают, где Мадуро находится, где останавливается, куда ходит. "Если бы мы хотели убить его ракетой, мы бы уже давно это сделали", - приводит портал его слова.

Чиновники в администрации Дональда Трампа уверены, что Мадуро либо будет свергнут, либо сам поймет, что ему нужно "уйти в изгнание", пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент США разрешил сотрудникам центрального разведывательного управления (ЦРУ) проводить "различные секретные операции" против президента Венесуэлы.

Также сообщалось, что США могут нанести удары по Венесуэле из-за наркокартелей для ослабления власти Николаса Мадуро с целью свергнуть его или заставить покинуть свой пост. Сам Мадуро заявил, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Он объявил о приведении вооруженных сил в состояние боевой готовности.