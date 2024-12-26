Володин в январе съездит в Венесуэлу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в январе уедет из России. Он посетит в Венесуэлу.

Политик будет представлять Россию на инаугурации президента этой страны Николаса Мадуро, сообщили РИА Новости в МИД России.

Мадуро победил на выборах летом 2024 г. После этого 29 июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и строительный мусор на дорогах. Между протестующими и полицейскими произошла перестрелка около резиденции президента Венесуэлы — дворца Мирафлорес в Каракасе. Мадуро заявил, что в Венесуэле "пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот". В Кремле считают, что оппозиция должна признать свое поражение.