Трамп разрешил ЦРУ проводить операции против Мадуро

Президент США Дональд Трамп разрешил сотрудникам центрального разведывательного управления (ЦРУ) проводить "различные секретные операции" против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На вопрос о причинах, по которым он разрешил ЦРУ отправиться в Венесуэлу, Трамп, в частности, ответил: "Они (Венесуэла) перебросили своих заключённых в США. Заключённых из психиатрических больниц, сумасшедших домов". Ранее президент США требовал от Каракаса принять всех "заключённых и пациентов психиатрических больниц", которых венесуэльское правительство "насильственно" отправило в США, пишет РБК.

Мадуро победил на выборах летом 2024 г. После этого 29 июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов. Мадуро заявил, что в Венесуэле "пытались организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот". Президент Владимир Путин считает, что его венесуэльский коллега Николас Мадуро является законным правителем. Будут ли в связи с этим какие-то ответные операции, противостоящие планам Трампа, пока не ясно.