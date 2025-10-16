16 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Трамп разрешил ЦРУ проводить операции против Мадуро

Президент США Дональд Трамп разрешил сотрудникам центрального разведывательного управления (ЦРУ) проводить "различные секретные операции" против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На вопрос о причинах, по которым он разрешил ЦРУ отправиться в Венесуэлу, Трамп, в частности, ответил: "Они (Венесуэла) перебросили своих заключённых в США. Заключённых из психиатрических больниц, сумасшедших домов". Ранее президент США требовал от Каракаса принять всех "заключённых и пациентов психиатрических больниц", которых венесуэльское правительство "насильственно" отправило в США, пишет РБК.

Мадуро победил на выборах летом 2024 г. После этого 29 июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов. Мадуро заявил, что в Венесуэле "пытались организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот". Президент Владимир Путин считает, что его венесуэльский коллега Николас Мадуро является законным правителем. Будут ли в связи с этим какие-то ответные операции, противостоящие планам Трампа, пока не ясно.

Теги: Дональд Трамп, Николас Мадуро, ЦРУ


Ранее 26.12.2024 07:55 Мск Володин в январе съездит в Венесуэлу
Ранее 24.10.2024 16:03 Мск Путин счел Мадуро законным главой Венесуэлы
Ранее 31.07.2024 09:30 Мск Венесуэла разорвала дипотношения с Перу
Ранее 30.07.2024 13:25 Мск В Кремле считают, что оппозиция Венесуэлы должна признать поражение
Ранее 30.07.2024 10:40 Мск В Венесуэле начались беспорядки после президентских выборов: задержаны 15 человек
Ранее 29.07.2024 08:45 Мск Мадуро лидирует на выборах главы Венесуэлы

