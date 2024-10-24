Путин счел Мадуро законным главой Венесуэлы

Президент Владимир Путин считает, что его венесуэльский коллега Николас Мадуро является законным правителем. Страна, активно развиваясь, идет верным путем.

"Вы абсолютно на правильном пути, и законное правительство, сформированное под вашим руководством после выборов, безусловно, многое сделает как для развития Венесуэлы, так и для сотрудничества с другими странами, в том числе в рамках и в периметре нашей организации БРИКС", - обратился Путин к Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани, цитату приводит ТАСС.

29 июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и строительный мусор на дорогах. Между протестующими и полицейскими произошла перестрелка около резиденции президента Венесуэлы — дворца Мирафлорес в Каракасе. Мадуро заявил, что в Венесуэле "пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот". В Кремле считают, что оппозиция должна признать свое поражение.