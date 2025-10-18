В России появился новый вид мошенничества через "предложение работы"

В России мошенники придумали новую схему обмана жертв. Она связана с предложением работы.

"Злоумышленники предлагают соискателям работу или стажировку с целью выманивания личных данных. Такие схемы становятся особенно опасными в условиях растущей цифровизации рынка труда, когда большая часть коммуникаций с работодателями происходит онлайн", - рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Политик обратил внимание на то, что те, кто ищет работу, часто доверяют электронным письмам, объявлениям в социальных сетях и на специальных платформах, не проверяя их подлинность. Наиболее распространенные схемы мошенников включают предложения "предоплаты" за обучение, оформление документов или участие в стажировке. Иногда жертв просят прислать копии паспортов, ИНН, СНИЛС или даже номера банковских карт якобы для "оформления договора". В реальности эти данные используют для кражи личных данных и денег.

Ранее на Среднем Урале пенсионерка лишилась квартиры, действуя по указке телефонных мошенников. Для этого аферисты использовали новый российский мессенджер MAX.