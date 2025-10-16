На Урале мошенники отобрали квартиру у пенсионерки через мессенджер MAX

16 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале мошенники отобрали квартиру у пенсионерки через мессенджер MAX

На Среднем Урале пенсионерка лишилась квартиры, действуя по указке телефонных мошенников. Для этого аферисты использовали новый российский мессенджер MAX.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, в конце сентября 65-летней жительнице Ревды через MAX позвонил неизвестный и предложил установить "умный домофон" со скидкой. Женщина согласилась и продиктовала ему код из СМС. Почти сразу также через мессенджер MAX позвонили якобы из Роскомнадзора и сообщили, что она общалась с мошенниками, а теперь, используя этот код, некий гражданин Украины (аферисты даже назвали его ФИО) оформил доверенность от имени свердловчанки и может распоряжаться ее недвижимостью.

Мошенник заявил, что нужно "переоформить" квартиру, после чего будет сформирован "новый пакет документов" и посторонние не смогут распорядиться чужим жильем. По указке кураторов женщина сфотографировала свою квартиру и отправила им снимки. Вскоре с ней связался специалист по недвижимости реально существующей компании.

В течение ближайших дней к пенсионерке приезжали риэлторы, а вскоре и покупатель. Все это время злоумышленники постоянно находились с женщиной на связи, заставляя ее докладывать, что она делала в течение дня, куда ходила и с кем встречалась.

(2018)|Фото: Накануне.RU

В итоге 9 октября в МФЦ Ревды состоялась сделка купли-продажи, покупатель отдал владелице наличные деньги, договорившись о передаче ключей. Далее, действуя строго по инструкции, пенсионерка через банкомат перевела все средства, полученные от продажи квартиры – 1 млн 785 тысяч рублей – на указанные счета, используя приложение, которое ее заставили установить на новый телефон, который также уговорили приобрести.

Продолжая действовать по чужой указке, женщина удалила всю переписку в телефоне и скачанное приложение. На следующий день в мессенджере ей сообщили, что для нее "все закончилось". Лишь после этого она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В МВД предупреждают: чтобы избежать обмана и потери денег, достаточно просто не отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров. Также полицейские отмечают, что аферисты научились активно использовать новый мессенджер MAX в своих преступных целях.

Напомним, недавно в Екатеринбурге лжесиловики убедили местную пенсионерку отдать им 10 млн рублей.

Теги: мессенджер, квартира, мошенники, пенсионерка, полиция, Ревда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети