На Урале мошенники отобрали квартиру у пенсионерки через мессенджер MAX

На Среднем Урале пенсионерка лишилась квартиры, действуя по указке телефонных мошенников. Для этого аферисты использовали новый российский мессенджер MAX.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, в конце сентября 65-летней жительнице Ревды через MAX позвонил неизвестный и предложил установить "умный домофон" со скидкой. Женщина согласилась и продиктовала ему код из СМС. Почти сразу также через мессенджер MAX позвонили якобы из Роскомнадзора и сообщили, что она общалась с мошенниками, а теперь, используя этот код, некий гражданин Украины (аферисты даже назвали его ФИО) оформил доверенность от имени свердловчанки и может распоряжаться ее недвижимостью.

Мошенник заявил, что нужно "переоформить" квартиру, после чего будет сформирован "новый пакет документов" и посторонние не смогут распорядиться чужим жильем. По указке кураторов женщина сфотографировала свою квартиру и отправила им снимки. Вскоре с ней связался специалист по недвижимости реально существующей компании.

В течение ближайших дней к пенсионерке приезжали риэлторы, а вскоре и покупатель. Все это время злоумышленники постоянно находились с женщиной на связи, заставляя ее докладывать, что она делала в течение дня, куда ходила и с кем встречалась.

В итоге 9 октября в МФЦ Ревды состоялась сделка купли-продажи, покупатель отдал владелице наличные деньги, договорившись о передаче ключей. Далее, действуя строго по инструкции, пенсионерка через банкомат перевела все средства, полученные от продажи квартиры – 1 млн 785 тысяч рублей – на указанные счета, используя приложение, которое ее заставили установить на новый телефон, который также уговорили приобрести.

Продолжая действовать по чужой указке, женщина удалила всю переписку в телефоне и скачанное приложение. На следующий день в мессенджере ей сообщили, что для нее "все закончилось". Лишь после этого она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В МВД предупреждают: чтобы избежать обмана и потери денег, достаточно просто не отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров. Также полицейские отмечают, что аферисты научились активно использовать новый мессенджер MAX в своих преступных целях.

Напомним, недавно в Екатеринбурге лжесиловики убедили местную пенсионерку отдать им 10 млн рублей.