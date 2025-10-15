15 Октября 2025
в россии
Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве поданы 1600 исков в защиту жертв мошенников

В Москве с начала года прокуроры подали 1,6 тыс. исков на сумму более 1,2 млрд руб. Это сделано в интересах жертв телефонных мошенников.

Большая часть исков – 1 тыс. 540 на общую сумму в 1 млрд руб. – поданы к дропперам – людям, на чьи счета поступили похищенные мошенниками деньги. 149 исков на 200 млн руб. касаются оспаривания заключённых под влиянием обмана сделок, в том числе по продаже квартир, взятии кредитов и схожих, сообщает прокуратура Москвы.

В июне 2025 г. президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов. Документ устанавливает наказание в шесть лет лишения свободы. Оно предусмотрено для лиц, совершивших мошенничество с картой по указанию другого человека. Клиент банка, впервые совершивший это преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае, если согласится активно содействовать раскрытию и расследованию преступления и добровольно назовет лиц, совершивших другие преступления с помощью этой карты.

В конце 2024 г. в Банке России озвучили, сколько стоят на чёрном рынке так называемые "дропперские карты". В 2024 г. стоимость таких карт достигла 30–40 тыс. руб. До этого в ЦБ раскрыли информацию о том, сколько россиян делали переводы на дропперские карты. В последнее время около 10 млн плательщиков совершали переводы на такие карты.

