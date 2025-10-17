17 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Сбербанк" вернет жительнице Камышлова больше 800 тысяч рублей, украденные мошенниками

ПАО "Сбербанк" обязали вернуть жертве мошенников из Камышлова более 800 тыс. рублей. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Все началось в феврале текущего года, когда со студенткой связался "специалист службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ". Он рассказал девушке, что банковские счета ее матери Ольги находятся в опасности и необходимо перевести все деньги на "единый безопасный счет". Естественно, сделать это нужно было тайно.

Девушка взяла телефон матери и перевела третьим лицам все деньги из мобильных приложений ПАО "Сбербанк" и ПАО "Банк ВТБ", после чего оформила в АО "ОТП-Банк" кредит на 385 тыс. рублей, которые также перевела сначала на дебетовый счет Ольги в ПАО "Сбербанк", а затем – также на неизвестные счета.

Когда же Ольга узнала о произошедшем, она сразу же обратилась во все три банка, на что получила ответ, что в оформлении кредитов нарушений не выявлено, а переведенные средства не вернуть. Тогда по факту мошенничества следователь полиции возбудил уголовное дело, а сама Ольга пошла в суд, который, неожиданно, встал на сторону пострадавшей.

Камышловский районный суд, рассмотрев материалы дела, постановил:

  • признать кредитный договор, заключенный между истцом и АО "ОТП-Банк", недействительным, обязать банк направить информацию о его аннулировании в Бюро кредитных историй;
  • взыскать с ПАО "Сбербанк" убытки в пользу истца 714 тысяч убытков, возникших в результате несанкционированных переводов, 5 тыс. 215 рублей комиссии. Всего – 719 тыс. 215 рублей;
  • обязать ПАО "Сбербанк" аннулировать задолженность истца перед банком по кредитной карте вместе с процентами и неустойкой;
  • взыскать с ПАО "Сбербанк" убытки, возникшие у истца по кредитной карте в Банке ВТБ (ПАО), - 115 тыс. 436 рублей.

Всего в пользу истца с ПАО "Сбербанк" взыскали 834 тыс. 651 рубль. Также, с банков АО "ОТП Банк" и ПАО "Сбербанк" суд взыскал в доход бюджета госпошлину – 3 тыс. и 24 тыс. 693 рубля соответственно. Решение не вступило в законную силу.

Теги: Камышлов, Сбербанк, мошенники, студентка, суд, компенсация


