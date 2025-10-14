Венесуэла закроет посольства в Норвегии и Австралии

Венесуэла собралась закрыть свои посольства в Норвегии и Австралии. Это произойдёт вскоре после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Закрытие посольств является частью "стратегического перераспределения ресурсов", говорится в заявлении правительства президента Николаса Мадуро, данные приводит "Ъ".

Нобелевскую премию мира - 2025 получила бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корино Мачадо. В первую очередь, за свои "усилия по продвижению демократии" в Венесуэле. Ситуация с Нобелевской премией мира этого года уникальна, прежде всего, в связи с тем, что о своих амбициях получить эту награду сразу после возвращения в Белый дом в январе заявил 47-й президент США Дональд Трамп. В течение первых десяти месяцев его пребывания у власти желание стать обладателем Нобелевки превратилась для Трампа в ideе fixe. Подтверждением этого стали его многочисленные публичные заявления и посты в соцсетях, где он перечислял "войны, которые ему удалось прекратить".

В Белом доме отреагировали на вручение премии. Хотя шансы Дональда Трампа на получение премии оценивались не очень высоко, сопутствующий информационный шум и давление на Нобелевский комитет были достаточно сильными.