14 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Венесуэла закроет посольства в Норвегии и Австралии

Венесуэла собралась закрыть свои посольства в Норвегии и Австралии. Это произойдёт вскоре после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Закрытие посольств является частью "стратегического перераспределения ресурсов", говорится в заявлении правительства президента Николаса Мадуро, данные приводит "Ъ".

Нобелевскую премию мира - 2025 получила бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корино Мачадо. В первую очередь, за свои "усилия по продвижению демократии" в Венесуэле. Ситуация с Нобелевской премией мира этого года уникальна, прежде всего, в связи с тем, что о своих амбициях получить эту награду сразу после возвращения в Белый дом в январе заявил 47-й президент США Дональд Трамп. В течение первых десяти месяцев его пребывания у власти желание стать обладателем Нобелевки превратилась для Трампа в ideе fixe. Подтверждением этого стали его многочисленные публичные заявления и посты в соцсетях, где он перечислял "войны, которые ему удалось прекратить".

В Белом доме отреагировали на вручение премии. Хотя шансы Дональда Трампа на получение премии оценивались не очень высоко, сопутствующий информационный шум и давление на Нобелевский комитет были достаточно сильными.

Теги: Венесуэла, посольство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.10.2025 15:53 Мск Путин: Бывало, "нобелевку мира" присуждали тем, кто ничего не сделал
Ранее 10.10.2025 14:51 Мск В Белом доме обиделись, что Трамп не получил "нобелевку мира"
Ранее 10.10.2025 12:15 Мск Нобелевская премия мира – 2025 ушла в Венесуэлу

