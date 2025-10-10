Путин: Бывало, "нобелевку мира" присуждали тем, кто ничего не сделал

Президент России Владимир Путин высказался о присуждении Нобелевской премии мира – 2025 бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корино Мачадо.

"Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии", - приводит РИА Новости слова Путина, сказанные в Душанбе.

Нобелевскую премию мира - 2025 получила бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корино Мачадо. В первую очередь, за свои "усилия по продвижению демократии" в Венесуэле. Ситуация с Нобелевской премией мира этого года уникальна, прежде всего, в связи с тем, что о своих амбициях получить эту награду сразу после возвращения в Белый дом в январе заявил 47-й президент США Дональд Трамп. В течение первых десяти месяцев его пребывания у власти желание стать обладателем Нобелевки превратилась для Трампа в ideе fixe. Подтверждением этого стали его многочисленные публичные заявления и посты в соцсетях, где он перечислял "войны, которые ему удалось прекратить".

В Белом доме отреагировали на вручение премии. Хотя шансы Дональда Трампа на получение премии оценивались не очень высоко, сопутствующий информационный шум и давление на Нобелевский комитет были достаточно сильными.

"Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира", - написал в соцсети X (заблокирована в РФ) директор по коммуникациям администрации Трампа Стивен Чанг.

По его мнению, президент США продолжит "спасать жизни", "завершать войны" и "заключать мирные сделки".