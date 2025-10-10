Нобелевская премия мира – 2025 ушла в Венесуэлу

Объявлен лауреат Нобелевской премии мира за 2025 г. Награду получила бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корино Мачадо.

Мария Корина Мачадо возглавила "борьбу за демократию" в условиях "растущего авторитаризма в Венесуэле". В 1992 г. она основала фонд "Атенея", который помогает беспризорным детям в Каракасе.

Десять лет спустя она стала одним из основателей организации Súmate, которая пропагандирует "свободные и справедливые выборы" и проводит тренинги и мониторинг выборов. В 2010 году она была избрана в Национальное собрание, набрав рекордное количество голосов. В 2014 г. отстранена от должности. Политик возглавляет оппозиционную партию.

В 2023 г. она выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г. Когда её отстранили от участия в гонке, она поддержала альтернативного кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Мачадо получает Нобелевскую премию мира, в первую очередь, за свои "усилия по продвижению демократии" в Венесуэле, сообщает Нобелевский комитет.

Добавим, что ситуация с Нобелевской премией мира этого года уникальна прежде всего в связи с тем, что о своих амбициях получить эту награду сразу после возвращения в Белый дом в январе заявил 47-й президент США Дональд Трамп. В течение первых десяти месяцев его пребывания у власти желание стать обладателем Нобелевки превратилась для Трампа в ideе fixe. Подтверждением этого стали его многочисленные публичные заявления и посты в соцсетях, где он перечислял "войны, которые ему удалось прекратить".