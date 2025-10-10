В Белом доме обиделись, что Трамп не получил "нобелевку мира"

В Белом доме не смогли пройти мимо вручения Нобелевской премии мира венесуэлке Марии Корино Мачадо за "борьбу за демократию". Хотя шансы Дональда Трампа на получение премии оценивались не очень высоко, сопутствующий информационный шум и давление на Нобелевский комитет был достаточно сильный.

"Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира", - написал в соцсети X (заблокирована в РФ) директор по коммуникациям администрации Трампа Стивен Чанг.

По его мнению, президент США продолжит "спасать жизни", "завершать войны" и "заключать мирные сделки".

The New York Post пишет, что в 2026 году у Трампа будет больше шансов на получение Нобелевской премии мира. Присуждение премии Трампу в этом году было бы сюрпризом, отмечает газета.