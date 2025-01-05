У экс-губернатора Пензенской области конфискуют имущество

У осужденного за коррупцию бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева начали конфисковывать имущество. Его долги превышают 8,4 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Среди предметов, подлежащих конфискации, присутствуют деньги и различные предметы роскоши — украшения и наручные часы Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz. Как сообщается, общая стоимость одних только часов превышает 9,6 миллиона рублей.

Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре 2020 г.ода экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн рублей. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов. В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии.