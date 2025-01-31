Экс-министру ЖКХ Смирнову приостановили членство в "ЕР" из-за уголовного дела

"Единая Россия" приостановила членство в партии бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Как сообщает пресс-служба партии, причиной послужил недавний арест единоросса, обвиняемого в коррупции.

24 января Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Николаю Смирнову, отправив под стражу на 1 месяц 23 суток – то есть по 17 марта включительно

Тогда же была озвучена статья, которую вменяют Смирнову - часть 6 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в особо крупном размере". О какой сумме идет речь, неизвестно, как и о подробностях самого дела.