Пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку в США

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку в США. Он следовал из Канзаса в Вашингтон, пишет NBC News, сообщает Lenta.ru

На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих.

Самолет упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана. Спасатели ищут выживших. Ясно, что много погибших.

"Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли. Мы знаем, что погибшие есть", — написал сенатор Тед Круз в соцсети.

По информации издания, спасатели смогли вытащить из воды четверых людей. Им оказывают медицинскую помощь.

25 декабря пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился в Казахстане. На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам. Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России. Окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.