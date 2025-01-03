03 Января 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Heo Ran

В Южной Корее и.о. президента попросят о содействии при аресте Юн Сок Ёля

Управление антикоррупционных расследований намерено попросить исполняющего обязанности президента Чхве Сан Мока о содействии при аресте президента Республики Корея Юн Сок Ёля, сообщает ТАСС.

"В нынешней ситуации считаем, что применение ордера на арест фактически невозможно из-за того, что сотрудники службы охраны президента продолжают нести охрану. Мы планируем настоятельно попросить исполняющего обязанности президента Чхве Сан Мока, который осуществляет контроль за службой безопасности, приказать ей признать применение ордера на арест", - отметил он.

Суд выдал управлению антикоррупционных расследований ордер на арест 31 декабря после того, как Юн Сок Ёль трижды не явился на допрос по делу о мятеже. Ранее следователи вошли на территорию комплекса резиденции президента Республики Корея, но через несколько часов решили остановить применение ордера из-за действий службы охраны президента. Ее начальник при предъявлении ордера заявил, что не разрешит обыск на территории резиденции, поскольку это нарушит закон.

В окрестностях резиденции в центре Сеула проходит массовые митинги в поддержку и против президента Юн Сок Ёля.

Теги: Южная Корея, Юн Сок Ёль, импичмент


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