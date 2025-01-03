Следователи не смогли арестовать президента Южной Кореи

Южнокорейские следователи после пяти часов противостояния с охраной президента Юн Сок Ёля решили прекратить исполнение ордера на его арест, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

"В связи с продолжающимся противостоянием исполнение ордера на арест оказалось фактически невозможным. Опасаясь за безопасность сотрудников на месте, в 13.30 мы приняли решение прекратить исполнение ордера", — заявило Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO).

Западный окружной суд Сеула 31 декабря впервые в истории Южной Кореи выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции, удовлетворив запрос следственной группы, состоящей из сотрудников CIO, полиции и следственного отдела министерства обороны.

Исполнение ордера началось сегодня в 08.02 по местному времени. В операции участвовали 150 человек, включая 30 сотрудников CIO и 120 спецназовцев. Из них 80 человек прошли на территорию резиденции, а 70 ожидали за ее пределами, хотя часть позже привлекли к операции. В итоге служба охраны президента отказала следствию в обыске здания, сославшись на законы об охране главы государства и таких специальных территорий, как его резиденция.

Противостояние следователей со Службой охраны президента и относящимся к ней военным подразделением командования обороны столицы продолжалось более пяти часов, но результата не дало. Операцию решили прекратить. Следователи заявили, что решение о дальнейших действиях будет приниматься после их рассмотрения. Ордер на арест Юн Сок Ёля остается действительным до 6 января.

Напомним, ранее Демократическая партия отказалась согласовать бюджет, инициировала расследования коррупционных дел против президента, также готовился импичмент против людей президента в правительстве. В ответ президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

3 декабря здание парламента было заблокировано военными, однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. Военные покинули парламент, опасаясь дальнейших обвинений в мятеже. Президент Южной Кореи сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за хаос, вызванный введением чрезвычайного военного положения и подал президенту заявление об отставке. В тот же день шесть оппозиционных политических партий Южной Кореи подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ëля, который в итоге был объявлен 27 декабря.