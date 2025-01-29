29 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Иск к Домодедово подан по результатам проверки порядка приватизации

Генпрокуратура РФ подала иск к основному владельцу "Домодедово" Дмитрию Каменщику, главе наблюдательного совета Валерию Когану, а также еще к нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом. Всего фигурируют 32 ответчика.

Иск поступил в суд 28 января, к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований не сообщаются.

В то же время СМИ сообщают, что иск к Домодедово подан по результатам прокурорской проверки порядка приватизации.

По данным "Коммерсанта", подаче иска предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. Исходя из практики подобных дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству, отметил собеседник издания.

Газета напоминает, что вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, после теракта, устроенного смертником. Тогда в отношении Каменщика было возбуждено уголовное дело, ему было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Однако в Генпрокуратуре сочли его уголовное преследование незаконным. В 2016 году Следственный комитет России прекратил дело.

Теги: аэропорт домодедово, иск, генпрокуратура, приватизация


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