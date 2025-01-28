Суд оставил в силе приговор уральскому велосипедисту, убившему 16-летнюю Дану

Приговор жителю Каменска-Уральского Эдуарду Голикову по громкому делу об убийстве 16-летней Даны оставлен в силе.

Все случилось в августе 2023 года, когда Дана возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке. Из-за отсутствия транспорта поздним вечером ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением девушка оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать". Вскоре было найдено ее тело.

Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами были собраны записи с камер видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них было видно, что всю дорогу девушку преследовал некий велосипедист.

Подозреваемого задержали – им оказался судимый за кражу и грабеж местный житель Эдуард Голиков, работающий стропальщиком. Он рассказал, что просто хотел познакомиться с девушкой, однако та игнорировала его. По версии следователей, велосипедист собирался надругаться над ней, но та стала сопротивляться и громко кричать. Тогда уралец расправился с Даной, похитил ее телефон и скрылся.

Гособвинение просило для Голикова 22 года колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Прошлой осенью Свердловский областной суд назначил ему 21 год и 1 месяц "строгача". Также с него было взыскано несколько миллионов рублей в пользу родственников убитой девушки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, приговор Эдуарду Голикову был обжалован. Однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение без изменения. Ближайшие годы Голиков проведет за решеткой.

Напомним, что сам уралец признавал вину в убийстве и во время следственного эксперимента рассказывал, как и зачем напал на девушку. А отец Даны заявлял, что 21 года лишения свободы недостаточно для убийцы его дочери.