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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывшего свердловского министра ЖКХ задержали в реанимации: подробности из суда

В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга избирает меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. В ходе заседания всплыло несколько любопытных деталей, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.
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Так, выяснилось, что после отставки из министерства, которая случилась аккурат после новогодних праздников, Смирнов перешел на работу в строительную компанию "Брусника". Как сказал сам экс-министр, он является "советником директора строительной компании". Ее название он уточнил лишь после дополнительного вопроса судьи. Ранее сообщалось, что Николай Смирнов якобы получил работу в "Облкоммунэнерго".

(2025)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, по словам, бывшего чиновника, он был задержан в реанимации. Другие подробности Смирнов раскрывать не стал. Сегодня стало известно, что он проходит по делу в статусе обвиняемого, однако по какой статье, журналистам узнать не удалось – адвокат настоял на закрытом заседании, так как будут представлены документы о заболеваниях экс-министра. Следователи и прокуратура возражать не стали, в результате судья закрыл процесс от СМИ.

Перед тем, как журналисты покинули зал, Смирнов успел сообщить, что сам он не понимает, в чем именно его обвиняют.

Теги: Смирнов, задержание, суд


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