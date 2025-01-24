В Екатеринбурге экс-министру ЖКХ изберут меру пресечения по делу о коррупции

Бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, ушедший в отставку сразу же после новогодних праздников, стал подозреваемым в уголовном деле. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Сегодня Смирнову будет избрана мера пресечения. По какому делу, официально не сообщается, однако, по данным СМИ, ссылающихся на источники, речь идет о коррупции в крупном размере. 23 января экс-министр был задержан, после чего ему предъявили обвинение.

Уход Николая Смирнова из регионального МинЖКХ стал неожиданностью для общественности. Предполагалось, что ему предложили должность в АО "Облкоммунэнерго". Скандал вызвало то, что бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов за несколько дней до своего увольнения из министерства согласовал проект строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг", который станет крупнейшим в УрФО. Концессионерами проекта станут бизнесмены, близкие к АО "Облкоммунэнерго".

Между тем, уже двое замов Смирнова "засветились" в коррупционных скандалах. Замминистра Андрей Кислицын был задержан в апреле 2024 года вместе с советником по GR свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" Павлом Мякишевым. По версии следствия, Мякишев пытался передать Андрею Кислицыну взятку в размере 700 тыс. рублей в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. В августе 2024 года появилась информация о проведении обысков у первого замминистра Игоря Чикризова. В декабре прошлого года замглавы ведомства покинул свой пост.