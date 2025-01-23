Главе Южной Кореи вменят мятеж и злоупотребление властью

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю предъявят обвинение по двум статьям. Речь идёт об организации мятежа и злоупотреблении властью.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) сочло, что руководитель государства был зачинщиком мятежа, его также винят в злоупотреблении своими полномочиями и препятствовании осуществлению другими их прав, пишет Reuters.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Следователи и полиция в третий раз пришли к резиденции Юн Сок Ёля после того, как суд продлил действие предыдущего ордера на его арест. Политик скрывался и не выходил на улицу. На защиту Юн Сок Ёля встала служба безопасности президента и военные, которые блокировали входы в резиденцию Ханнам-дон. Для ареста пришлось использовать стремянки, чтобы залезть в окна здания.