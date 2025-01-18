В Южной Корее разрешили отправить под арест президента Юн Сок Ёля

В Южной Корее суд выдал ордер на официальный арест отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля. После выдачи ордера следователи могут содержать Ёля под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он уже провёл в следственном изоляторе после задержания.

Ёль появился в суде 18 января с целью присутствовать на слушании, на котором рассматривались аргументы за и против его ареста. Слушания длились пять часов, выступление президента – 40 минут. После он выступил с пяти минутным заключительным заявлением, пишет агентство "Рёнхап".

Сотрудники правоохранительных органов задержали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Следователи и полиция в третий раз пришли к резиденции Юн Сок Ёля после того, как суд продлил действие предыдущего ордера на его арест. Политик скрывался и не выходил на улицу. На защиту Юн Сок Ёля встала служба безопасности президента и военные, которые блокировали входы в резиденцию Ханнам-дон. Для ареста пришлось использовать стремянки, чтобы залезть в окна здания.