12 Января 2025
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Фото: president.go.kr

Президент Южной Кореи не приедет на слушание по импичменту

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не будет присутствовать на первом официальном слушании по делу о своем импичменте на этой неделе из соображений безопасности,сообщают РИА Новости.

Конституционный суд Южной Кореи во вторник проведет первые официальные устные слушания по делу об импичменте президента. Ранее следователи попытались арестовать Юн Сок Ёля, так как тот трижды отказался явиться на допрос по делу о введении 3-4 декабря военного положения в стране. Они были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной, которая отказалась пускать их в резиденцию для исполнения ордера. Ожидается, что вскоре будет предпринята вторая попытка задержания, так как суд Сеула на прошлой неделе продлил действие ордера.

Ранее Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест и обыск резиденции по запросу следственной группы, состоящей из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Действие ордера закончилось 6 января, но следствие запросило его продление. Новый срок действия ордера пока не сообщается.

"Поскольку предпринимаются попытки незаконно оформить незаконный и недействительный ордер на арест, возникают опасения по поводу личной безопасности и несчастных случаев… Для того, чтобы президент мог явиться на судебный процесс, необходимо решить вопрос о личной безопасности", - заявил адвокат президента Юн Гап Кын.

Он добавил, что президент готов присутствовать на судебном процессе по его делу, если эта проблема будет решена.

Конституционный суд ранее заявил, что начнет устные прения сторон во вторник, и в общей сложности запланировано пять слушаний: 14, 16, 21 и 23 января и 4 февраля. Адвокаты Юн Сок Ёля ранее заявляли, что президент посетит процесс по его импичменту в "подходящее" время, чтобы изложить свою позицию.

Если президент не явится на слушание во вторник, суд должен будет завершить заседание и провести повторное заседание уже 16 января, далее процесс может продолжаться даже в отсутствие Юн Сок Ёля.

Адвокаты президента посетили офис CIO, чтобы вручить уведомление о своем назначении в качестве его законных представителей. Сообщается, что юристы подчеркнули необходимость переговоров, чтобы предотвратить физическое столкновение между полицией и службой безопасности президента при ожидаемой новой попытке задержать Юн Сок Ёля.

Теги: Юн Сок Ёль, президент, Южная корея, импичмент


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