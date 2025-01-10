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Фото: Накануне.RU

В Госдуме отказались поддержать сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми

Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате отклонить проект закона группы депутатов от фракции ЛДПР о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми.

Как заявил глава комитета и соавтор документа Ярослав Нилов, большинство членов комитета посчитало, что необходимо поддерживать многодетные семьи, но не создавать условия, при которых бы возникали дискриминационные мысли у работодателей, сообщает РИА "Новости".

Законопроект был внесен в Госдуму в июне. Как ожидалось, россиянки с двумя и более детьми получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы. Депутаты считали, что благодаря дополнительному часу свободного времени в неделю женщины смогут уделить время как личным делам, так и своим детям.

Напомним, 81% компаний в России поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней. А Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. При этом отмечалось, что рассмотрение этого предложения еще не означает, что ведомство поддерживает столь радикальное сокращение числа рабочих дней в году.

Теги: Госдума, семьи, дети


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