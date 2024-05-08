Симоньян: Нужно "завязывать" с бюрократией в медицине

В России врачей необходимо освободить от бюрократической нагрузки.

Как заявила на телеканале "Россия 1" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, в РФ медицина развивается "потрясающими темпами". При этом медиаменеджер призвала прекратить "мучить врачей", которые 90% времени "тратят на бумажки".

"Это, к сожалению, не становится лучше. Врачи говорят, что становится хуже. Пора с этим завязывать", - сказала она.

Симоньян так же указала, что современная система образования упала по своему качеству в сравнении с Советским Союзом.

Ранее главред заявила о необходимости "справедливизации" правосудия вместо гуманизации.