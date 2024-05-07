Глава Екатеринбурга поздравил 96-летнего ветерана с наступающим Днем Победы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов навестил своего доброго знакомого - 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева. Градоначальник поздравил пенсионера с наступающим Днем Победы и устроил домашний концерт.

"В преддверии Дня Победы навестил Александра Матвеевича Агеева, ветерана Великой Отечественной войны, с которым познакомился 2 года назад. На службу его призвали в 18 лет. Боевой путь начал в Риге, а закончил в Кенигсберге в звании лейтенанта. Служил в 123-м Краснознаменном авиационном полку имени Александра Невского. Сейчас ветерану 96 лет!" – написал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга.

Юные музыканты сыграли для ветерана военные песни на аккордионе и баяне, а Алексей Орлов во время чаепития вручил Александру Матвеевичу памятные подарки и пожелал крепкого здоровья и бодрости духа.

Отметим, что ранее мэр города распорядился улучшить жилищные условия ветерана. В его квартире провели ремонт, а также приобрели для Александра Матвеевича вещи первой необходимости, закупили бытовую технику и продукты питания. Социальная поддержка екатеринбуржца продолжается и сегодня. Этот вопрос находится на личном контроле Алексея Орлова.

Кураторами благотворительной акции, направленной на оказание помощи ветерану Александру Агееву, является член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев и председатель общественного Совета проекта "Крепкая Семья" Лилия Белоблоцкая.