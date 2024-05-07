В Екатеринбурге горят верхние этажи жилого дома на Союзной, один человек выпрыгнул в окно

В Екатеринбурге разгорелся пожар на верхних этажах дома на Союзной, 2. Прохожие заметили черный дым, идущий из окон, а затем и одного из жильцов, который вылез на наружный подоконник, свесив ноги вниз, чтобы спастись от огня. С балкона другого этажа также вылез второй мужчина.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что сильное задымление идет в районе 21-го этажа. Звеньями газодымозащитной службы проводится разведка и поиск очага возгорания.

Отмечается, что проезду пожарно-спасательной техники к месту пожара мешают припаркованные автомобили.

Мужчина, который вылез с балкона, сорвался вниз. По реакции очевидцев, опубликованных в местных Telegram-каналах, можно предположить, что он приземлился на подготовленную спасателями поверхность. Однако на видео видно, что он упал на крышу магазина, расположенного на первом этаже. Удар смягчил снег, однако выжил ли мужчина - неизвестно.