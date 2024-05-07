В Москве арестовали еще одного американца

В Москве суд арестовал на десять суток гражданина США за мелкое хулиганство, передает РИА Новости. Мужчину зовут Рассел Уильямс. Ранее сообщалось, что американец перебрал с алкоголем, забрался через окно в детскую библиотеку и там уснул.

Сегодня же стало известно об аресте на два месяца военного американца во Владивостоке. Сержант армии США Гордон Блэк обвиняется в краже. На него в правоохранительные органы пожаловалась его девушка, к которой он приехал в Россию после окончания командировки в Южную Корею.