Следователи организовали проверку после падения 4-летнего ребенка из 8-го этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге четырехлетний мальчик выпал с восьмого этажа многоквартирного дома на Шефской, 104. Несмотря на высоту, ребенок остался жив и сейчас находится в больнице. Следователи организовали проверку.

"Сегодня в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга произошел инцидент, связанный с получением травм малолетним ребенком, по предварительным данным, в результате падения из окна многоквартирного дома", - рассказали в пресс-службе областного СКР.

На данный момент мальчику оказывают помощь в больнице. Подробнее о его состоянии пока не сообщают.

Сотрудники территориального СКР и полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи с наступлением теплого сезона в СКР напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра у открытых или легко открывающихся окон. Не нужно ставить мебель близко к окнам, чтобы не создавать для несовершеннолетнего импровизированную лестницу к подоконнику. Важно также установить на окна специальные фиксаторы, которые сможет открыть только взрослый. При проветривании также рекомендуется находиться в одной комнате с ребенком.

Стоит также помнить, что москитная сетка не выдержит вес даже самого легкого и маленького ребенка. Часто последний просто опирается на нее и вываливается из окна. Подобные инциденты часто приводят к смерти. Напоминаем, что для взрослых, беспечно относящихся к безопасности своих детей, законодательством установлена ответственность, в том числе уголовная.