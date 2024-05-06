06 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Санитарка из Екатеринбурга отсудила у больницы полмиллиона за травму позвоночника

В Екатеринбурге санитарка одной из местных больниц сумела взыскать компенсацию в работодателя в размере почти полумиллиона рублей. К такому привела травма позвоночника, которую работница получила во время помощи пациенту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, 1 января текущего года пострадавшая выполняла обязанности санитарки в ГАУЗ Свердловской области "Свердловская областная клиническая психиатрическая больница". Дежурный врач попросил женщину вместе с медсестрой помочь пересадить лежачего пациента с кровати на кресло-каталку, однако во время этого санитарка почувствовала резкую и очень сильную боль в спине, от чего даже не смогла удержать равновесие и упала на пациента.

Сотрудницу больницы отвели в сестринскую, где дали обезболивающее. Однако в этот день, как и в следующие три, боль так и не прошла. 4 января женщина обратилась в больницу, где оформила больничный, а 7 января обратилась в травмпункт. Пострадавшую направили в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница №36 "Травматологическая", где госпитализировали в стационар до 15 января 2024 года. После пациентку отправили на амбулаторное лечение.

"Согласно медицинскому заключению, женщине поставлен диагноз - компрессионный сгибательный нестабильный неосложненный перелом тела позвонка. Травма относится к категории тяжелых. Заключением государственного инспектора труда, актом о несчастном случае на производстве установлены нарушения государственных требований охраны труда со стороны Свердловской областной клинической психиатрической больницы", - сообщили в прокуратуре.

Ведомство направило иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать со Свердловской психбольницы компенсацию морального вреда в размере 450 тыс. рублей. В этой истории правосудие безоговорочно встало на сторону пострадавшей.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое восстановление трудовых прав санитарки.

Теги: Екатеринбург, больница, санитарка, компенсация, травма, позвоночник, суд


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