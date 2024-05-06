В Екатеринбурге на полдня изменят маршрут общественного транспорта из-за репетиции парада

Завтра, 7 мая, в центре Екатеринбурга пройдет репетиция парада Победы, из-за чего схема движения общественного транспорта будет изменена в первой половине дня. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города.

Весь общественный транспорт с 06.00 до 12.00 (примерно) будет идти в объезд Площади 1905 года, так как центр в это время будет "перекрыт более, чем наглухо".

"Да что там транспорт - в центре даже пешеходу проспект Ленина не перейти. Имейте в виду, пожалуйста", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в этом году празднование 9 Мая в Екатеринбурге пройдет как без городских фейерверков, так и без военного салюта. Также из-за мер безопасности горожанам рекомендуют посмотреть прямую трансляцию парада, находясь дома. В связи с этим, мэрия Екатеринбурга и руководство городского метро отказались от планов продлить работу подземки в День Победы.