Кировская область в топ-10 в России - рост промышленного производства составил 20,3%

Федеральная служба государственной статистики опубликовала отчет о социально-экономическом положении в России. Названы регионы с максимальным и минимальным ростом промышленного производства.

К числу субъектов РФ с максимальным ростом отнесена Кировская область - с индексом 120,3 к уровню аналогичного периода прошлого года. Это шестой результат по стране.

Таким образом, Кировская область вошла в десятку сильнейших регионов России по динамике роста промышленной сферы, сообщает пресс-центр Правительства региона.

Напомним, по итогам первого квартала 2024 года Кировская область также вошла в топ-10 регионов-лидеров по росту производства в обрабатывающей промышленности.

В год 650-летия областной столицы регион показывает высокие социально-экономические результаты. Это отметила на недавней встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

"Вы как губернатор много сделали для Кировской области, — сказала Валентина Матвиенко. — Нарастили доходную часть бюджета. Это значит, что вы нащупали потенциал региона, возможности его развития. Бюджет – это отражение состояния экономики, инвестиций и это хороший результат."