В Тюмени экс-председателя банка, похитившего более 561 миллионов, приговорили к восьми годам колонии

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления банка Григория Романюту, похитившего более 561 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Калининский районный суд Тюмени признал его виновным в краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере.

Установлено, что Романюта в 2018 году создал и возглавил преступную группу, в которую вошли специально назначенная им на должность заместитель правления банка Инесса Бранденбург, а также еще трое мужчин: Дмитрий Мануилов, Игорь Горбоносов и Сергей Кузнецов. Соучастники похитили из кассы банка более 561 млн руб. После кражи и раздела похищенного Романюта скрылся.

В настоящий момент он находится в международном розыске. Уголовное дело было рассмотрено в его отсутствие. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск представителя банка о взыскании с осужденного похищенных средств.

Мануилов, Горбоносов, Кузнецов были осуждены в 2019 году. Мануилов приговорен к четырем годам лишения свободы, его соучастники - к трем. Инесса Брандербург осуждена на четыре года лишения свободы в марте 2023 года.