В компаниях растет количество неопытных молодых соискателей и подростков

Количество вакансий для молодых соискателей в I квартале 2024 года выросло на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно сервису HeadHunter, речь о тех вакансиях, где работодатели прямо обозначили, что готовы нанимать молодых людей в возрасте от 14 лет. В настоящее время в России наблюдается тренд на наем не только молодых специалистов, но и юных соискателей. За 12 месяцев прошлого года на HeadHunter было опубликовано свыше 42 тыс. вакансий для соискателей от 14 лет, тогда, как годом ранее – всего 14,5 тыс.

На 1 января 2023 года в России проживало 31,4 млн человек в возрасте 10–29 лет. Исходя из прогноза Минтруда по балансу трудовых ресурсов в России на 2024–2026 гг., к 2025 году группа населения 1995–2014 годов рождения составит около 34,2% от общих трудовых ресурсов страны в 91,94 млн человек.

Чем больше зумеров (молодые люди людей в возрасте 12–27 лет) выходит на рынок труда, тем сложнее становятся их отношения с работодателями. По словам экспертов, недовольство растет с обеих сторон. Это происходит во всем мире, и в России в том числе, сообщают "Ведомости".

В 2023 году Госдума приняла законопроект, разрешающий подросткам старше 14 лет заключать трудовой договор без согласия органов опеки и попечительства. В законопроекте отмечалось, что работа не должна быть в ущерб учебе. Кроме того, подросткам запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Эксперты же считают, что упрощение трудоустройства подростков в любом случае скажется на дальнейшей деградации квалификации в России. С одной стороны, подросток не может быть квалифицированным работником, потому что он не является специалистом. С другой, пока он работает в подростковом возрасте, то не получает должной квалификации.