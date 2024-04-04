Производство сельхозпродукции в Костромской области демонстрирует активный рост

Увеличение доли собственного производства сельхозпродукции, развитие перерабатывающего направления - ключевые задачи, которые определяет отраслевикам губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Для развития аграрного сектора Костромская область реализует широкий перечень мер господдержки. Только в прошлом году регион направил аграриям в виде грантов, субсидий, компенсации затрат и других мер поддержки более 600 млн рублей. В этом году уже перечислено 92,8 млн рублей. Поддержка позволяет аграриям расширять производственные мощности, увеличивать поголовье животных и выпуск продукции.

По данным департамента агропромышленного комплекса региона за январь – февраль 2024 года отмечен рост производства сельхозпродукции в перерабатывающем секторе. Наибольший рост показывает выпуск мяса и субпродуктов – на 56% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На 34% к аналогичному периоду прошлого года выросло производство молока, на 23% - сметаны, на 12% - сливочного масла, на 9% - творога. Также на 2,5% увеличился выпуск колбасных изделий.

В сфере молочного и мясного производства при поддержке региона реализуется несколько крупных инвестпроектов. Так, предприятие «Воскресенье Агро» в Буйском районе проводит модернизацию животноводческого комплекса. Уже запущена в работу роботизированная ферма на 300 голов. После завершения проекта поголовье на предприятии вырастет до 4,5 тысяч голов, что позволит Буйскому району выйти на производство около 50 тонн молока ежедневно.

Инвестиционный проект по комплексной модернизации молочного производства реализует ООО «Ладыгино» в Галичском районе. Приобретено более 20 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования, осуществлена модернизация молочно-товарной фермы на 200 голов. За последние три года валовое производство молока на предприятии выросло на 40%. Благодаря новой ферме хозяйство увеличит надои дополнительно на 3 тонны в сутки.