29 Апреля 2024
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Общество Тюменская область Омская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области образовалась пробка длиной 60 километров

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что в ситуации с паводками основное внимание – на федеральной трассе Тюмень-Омск. Вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов самой дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка.

Уровень воды в реке Ишим не снижается. Даже вырос из-за вчерашних дождей. Достигнут исторический максимум – 1 тыс. 215 см. Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива. Ее постоянно укрепляют сотрудники МЧС. Круглосуточно работают дорожные службы.

"На трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 км с обеих сторон", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Заторы доставляют неудобства водителям. Поэтому принято решение сделать технологические перерывы. Так можно будет пропускать большее количество транспорта.

Схожая ситуация была 28 апреля. На участке федеральной трассы Тюмень - Омск с 353 по 363 км образовалась огромная пробка длиной несколько километров. .По данным ГИБДД, движение здесь осуществляется в реверсивном режиме. Зона реверса будет увеличена по километражу. Власти региона опубликовали видео пробки.

Теги: Тюмень - Омск, пробка, трасса, Александр Моор


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