Новый дизайн тысячной купюры пока не готов, он в работе - ЦБ

Центральный банк России не торопится с выпуском обновленной тысячной купюры, хотя ранее регулятор анонсировал, что она может появиться весной 2024 года.

"Работа по дизайну продолжается, мы обсуждаем с экспертами. В работе вопрос", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она не назвала конкретные сроки появления купюры.

Обновленная тысячная купюра появилась осенью 2023 года, но тогда ее дизайн вызвал широкий общественный резонанс из-за отсутствия на православном храме креста. Выяснилось, что на банкноте изображен музей, который располагается в Казани в здании бывшей церкви. Центральный Банк России тогда заявил, что приостановит выпуск новой тысячной купюры и доработает дизайн.