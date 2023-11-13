СМИ: на изменение модернизированной банкноты 1000 рублей нужно полгода

13 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: пресс-служба Центрального банка РФ

СМИ: на изменение модернизированной банкноты 1000 рублей нужно полгода

Измененную обновленную купюру в 1000 рублей Банк России сможет представить не ранее весны 2024 года.

Процесс изменения дизайна займет не менее полугода, особенно если учитывать, что ЦБ РФ уже имеет негативный прецедент и планирует расширить публичность обсуждения. На этот раз для оборотной стороны купюры придется максимально тщательно подойти к выбору достопримечательностей Приволжского федерального округа, которому посвящена модернизированная банкнота.

Как сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, Введенскую церковь заменят на другую. По его словам, отдельное время, подчеркнул специалист, потребуется на согласование экспертов и комиссий.

Декан журфака КФУ, кандидат соцнаук Леонид Толчинский заявил, что если выбирать города и достопримечательности, то споры будут всегда. Он считает, что на купюрах есть смысл изображать ученых или писателей.

Политолог и историк Армен Гаспарян указал, что споры будет вызывать любой объект. Поэтому лучше изображать природные достопримечательности, поскольку к "российским просторам еще никто не придирался", сообщают "Известия".

Ранее Центральный Банк России заявил, что приостановит выпуск новой тысячной купюры и доработает дизайн.

Теги: банкноты, деньги, ЦБ РФ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.10.2023 13:43 Мск РПЦ поддержала решение Банка России доработать дизайн обновленной тысячной купюры

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}