СМИ: на изменение модернизированной банкноты 1000 рублей нужно полгода

Измененную обновленную купюру в 1000 рублей Банк России сможет представить не ранее весны 2024 года.

Процесс изменения дизайна займет не менее полугода, особенно если учитывать, что ЦБ РФ уже имеет негативный прецедент и планирует расширить публичность обсуждения. На этот раз для оборотной стороны купюры придется максимально тщательно подойти к выбору достопримечательностей Приволжского федерального округа, которому посвящена модернизированная банкнота.

Как сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, Введенскую церковь заменят на другую. По его словам, отдельное время, подчеркнул специалист, потребуется на согласование экспертов и комиссий.

Декан журфака КФУ, кандидат соцнаук Леонид Толчинский заявил, что если выбирать города и достопримечательности, то споры будут всегда. Он считает, что на купюрах есть смысл изображать ученых или писателей.

Политолог и историк Армен Гаспарян указал, что споры будет вызывать любой объект. Поэтому лучше изображать природные достопримечательности, поскольку к "российским просторам еще никто не придирался", сообщают "Известия".

Ранее Центральный Банк России заявил, что приостановит выпуск новой тысячной купюры и доработает дизайн.