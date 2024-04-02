Названы районы Екатеринбурга, где происходит больше всего ДТП с самокатчиками

Стали известны районы Екатеринбурга, где происходит наибольшее количество ДТП с участием электросамокатов. Счет пострадавших в таких авариях идет на десятки человек.

Статистику по ДТП с электросамокатами в уральской столице за 2023 год сегодня публикует Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"Изучаем, делаем выводы", - отмечает канал.

Согласно приведенным данным, всего в 2023 году в Екатеринбурге произошло 181 ДТП с участием электросамокатов. В них погибли два человека (в Кировском и Ленинском районах). Различные травмы получили 185 человек, в том числе 49 детей.

Больше всего аварий с самокатчиками произошло в Ленинском районе – за год случилось 60 таких ДТП. На втором месте оказался Верх-Исетский район (30 ДТП), на третьем – Чкаловский (21). Меньше всего подобных инцидентов произошло в Железнодорожном районе – 6.

Напомним, что в 2023 году по всей России был зафиксирован трехкратный рост ДТП с участием электросамокатов.